L'Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Juve ai supplementari senza rubare nulla, nonostante le inevitabili polemiche arbitrali che si sono scatenate dopo la finale per alcune scelte di Paolo Valeri, soprattutto in occasione dell'assegnazione del rigore per i nerazzurri che ha permesso a Calhanoglu di segnare il momentaneo 2-2. E' il pensiero espresso da Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra, all'AGI: "L’Inter ha vinto con merito contro una buona Juve e sono d’accordo con tutte le scelte dell’arbitro - spiega lo Zio -. In questo momento la squadra di Simone Inzaghi ha qualcosa in più come carattere, un aspetto che di solito apparteneva ai bianconeri. Non molla mai in mezzo al campo, è solida, con 4 gol in una finale non si può non darle merito. È stata una partita equilibrata. Da spettatore col cuore nerazzurro direi appassionante. Sono d’accordo con tutte le scelte prese in campo da Valeri, da quella per Brozovic, che sicuramente non ce l’aveva con l’arbitro, ai rigori concessi: sul primo, c’è stata un po’ di imprudenza di Bonucci e De Ligt, sul secondo non ci sono dubbi".