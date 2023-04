E' un'Inter diversa in Champions, una grande Inter quella che va ad espugnare il 'Da Luz' per 2-0 infliggendo la prima sconfitta interna in Champions al Benfica, squadra che in Europa ha dato del filo da torcere a molte. Ma è stata un'Inter compatta, che ha girato al massimo in tutti i reparti: difesa accorta e costantemente concentrata, centrocampo che ha macinato chilometri, con un Barella stratosferico, autore del gol dell'1-0, e un attacco che forse ha creato poco nel primo tempo, ma ha trovato nei cambi nuova linfa, con Lukaku che dal dischetto ha trasformato il rigore causato dal tocco di mano di Joao Mario su cross di Dumfries. E a proposito di cross, preciso anche quello di Bastoni in occasione della rete di Barella, altro elemento che ha giocato una partita quasi perfetta.