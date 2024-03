"Era il mio sogno vestire la maglia della Nazionale, è il sogno di chiunque sin da bambino. Devo questa chiamata al Torino e al mister, che mi hanno spinto quando le cose inizialmente non andavano bene. Stavo faticando un po’ a ingranare quindi penso che il minimo da fare oggi fosse non pensare alla Nazionale, ma pensare alla partita di oggi. Da domani ci penserò" ha detto Raoul Bellanova a Sky Sport dopo la vittoria di questo pomeriggio dei granata in casa dell'Udinese.

Il tuo percorso dal basso in Nazionale ti ha aiutato a raccogliere i frutti di oggi?

"Il calcio europeo è certamente una cosa. Ho avuto la fortuna di fare diversi Europei sotto categoria, ho fatto un Mondiale, e certamente sono realtà diverse con le quali ti confronti. Giocatori con una certa esperienza, i ritmi sono alti, anzi altissimi, e non c'è tempo di pensare. Questa cosa sì, mi è servita tanto".

È stato difficile mettersi alle spalle la stagione all'Inter, dove oggi magari saresti pure potuto servire?

"Sicuramente San Siro non è uno stadio facile, ma non solo per me ma per chiunque. L'anno scorso dopo la partita con l'Empoli ho avuto uno switch mentale, ho avuto un brutto periodo che però grazie ai miei compagni e a me stesso mi ha aiutato a crescere. Anche lì penso di aver dimostrato il mio valore, ho pure giocato una finale di Champions. L'inizio è stato veramente complicato ma grazie al mister e ai miei compagni da gennaio tutto è stato più facile. Ovviamente avrei preferito avere più minutaggio però ognuno fa le proprie scelte, questa separazione penso ci sia andata bene a entrambi. Ora sono molto contento per il mister e i miei ex compagni per ciò che stanno raggiungendo, ma sono contento anche per me perché questo passaggio mi è servito a crescere".

