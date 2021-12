Barella: “Vogliamo la seconda stella. L’Inter vuole vincere, è la nostra storia”

Il centrocampista nerazzurro premiato durante i Gazzetta Sports Awards

Premiato nel corso dei Gazzetta Sports Awards come exploit dell'anno, il centrocampista dell'Inter Niccolò Barella parla dal palco della cerimonia di premiazione: "Sono contento dell’anello, sono abituato a regalarli a mia moglie e non a riceverli. Gioco in uno sport di squadra, con i miei compagni, senza di loro non sarei nulla e non avrei raggiunto nulla. De Rossi è una leggenda perché negli spogliatoi si lanciava sui tavoli, così è diventato leggenda. È un onore vincere questo premio, specie quest’anno”.