Barella a ITV: “Gara difficile ma lottiamo per il titolo e vogliamo vincerla”

Breve estratto della lunga intervista di Barella ai canali ufficiali del club che prima del Cagliari avvisa gli ex compagni: "Vogliamo vincerla"

Egle Patané

"È sempre un'emozione particolare giocare contro il Cagliari. È una partita importantissima per noi, ma anche per loro che ultimamente stanno facendo i punti che non erano riusciti a fare a inizio anno, hanno trovato la quadratura giusta. Ma noi dobbiamo lottare per il titolo quindi quest'anno tutti i punti son fondamentali quindi sarà una partita difficile ma che vogliamo vincere". Queste le parole di Nicolò Barella espresse nella lunga intervista rilasciata a Inter Tv e di cui la l'emittente ufficiale del club ne propone un estratto prima della sfida che tra poco andrà in scena a San Siro contro il Cagliari.

"Servirà la voglia di vincere, il gioco che stiamo esprimendo nelle ultime partite e dovremo stare attenti perché il Cagliari ha giocatori di qualità che fanno tanti gol. Dobbiamo cercare di tenerli nella loro metà campo cercando di non farli ripartire e vincere la partita trovando più gol possibili".

Sugli ex compagni:

"Non ho sentito nessuno ancora perché prima delle partite non mi piace parlare tanto con gli avversari, anche se sono dei miei amici e qualcuno lo conosco da quando sono nato. Sono sicuro, conoscendoli, che anche per loro sarà una gara importante e che anche loro vorranno vincere".

E ancora: "Quest’anno tutti i punti sono fondamentali, dobbiamo lottare per il titolo e non possiamo lasciare punti per strada. Il Cagliari ha tanti giocatori di qualità, dovremo essere bravi a bloccarli a centrocampo. Non sarebbe nel mio stile pensare di non fare assist o gol perché il Cagliari è la squadra dove sono cresciuto. Mi piacerebbe però fare qualche gol anche contro altre squadre perché in questo momento ne ho bisogno”.