Ausilio scrive al Fenerbahçe: manifestato l’interesse per il portiere Bayindir

Il quotidiano turco Hurriyet pubblica una lettera arrivata al club di Istanbul il 27 febbraio: espressa l'intenzione di prelevarlo quest'estate

Lo scorso 27 febbraio, l'Inter ha mandato una lettera al Fenerbahçe nella quale il club nerazzurro mostrava ufficialmente il proprio interesse per il portiere classe 1998 del CimbomAltay Bayindir. La lettera, firmata da Piero Ausilio, è stata pubblicata dall'agenzia AsistAnaliz e ripresa dal quotidiano Hurriyet: nel testo si legge della volontà da parte dell'Inter di iniziare quanto prima i colloqui con il club per assicurarsi l'estremo difensore gialloblu per questa sessione estiva. "Il club chiede cortesemente che questa lettera rimanga confidenziale", si legge in calce. Richiesta, a quanto pare, non accolta...