"Quando si parla di un sorteggio per un ottavo di finale non si mette mai la firma". È questo il primo commento a caldo rilasciato da Piero Ausilio ai microfoni di SportMediaset dopo l'accoppiamento tra Inter e Feyenoord in Champions League: "Chi ci è arrivato vuol dire che ha dei meriti - precisa il direttore sportivo nerazzurro -. Il Feyenoord ci è arrivato con prestazioni intense e di qualità, poi nella gara di ritorno (contro il Milan, ndr) ci sono stati degli episodi che l'hanno avvantaggiato però quando arrivi a giocare questo tipo di partite non è mai per caso. Anzi, dobbiamo fare tesoro di questo tipo di esperienze perché nel calcio di oggi contano tante cose, non solo i nomi e la storia. Conta avere un gruppo che corre e che pedala, altrimenti si può cadere con chiunque".

Immagino tu conosca pregi e difetti del Feyenoord.

"Sì, è una squadra che conosciamo bene così come penso che loro conoscano altrettanto bene l'Inter. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, so qual è il nostro valore: se l'Inter fa la partita che deve, mettendo in campo le qualità tecniche ma anche i valori morali, le cose potrebbero andar bene. Diversamente abbiamo visto come si può inciampare: è successo alla Juve e al Milan, noi abbiamo la responsabilità del calcio italiano in Champions e cercheremo di andare più avanti possibile".

