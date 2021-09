Atto di forza al Franchi: l’Inter spegne la Fiorentina con una ripresa show, finisce 3-1

Tris nerazzurro al Franchi: Fiorentina ribaltata da Darmian, Dzeko e Perisic dopo un primo tempo chiuso sotto di un gol

Christian Liotta

Un esito difficile da prevedere, dopo quanto visto nel primo tempo dove per gran parte del gioco l'Inter di Simone Inzaghi non ha capito nulla al cospetto di una Fiorentina messa in campo alla grande dal proprio allenatore Vincenzo Italiano e andata al riposo meritatamente in vantaggio col gol di Riccardo Sottil. Ma nella ripresa, la scossa del tecnico serve e l'Inter getta la maschera giocando un secondo tempo perfetto: l'uno-due firmato da Matteo Darmian ed Edin Dzeko ribalta il match e spezza le ali ai viola, che poi subiscono anche l'espulsione di Nico Gonzalez e nel finale deve cedere anche ad Ivan Perisic che firma il 3-1. Successo di forza e tre punti d'oro per i nerazzurri, che tornano momentaneamente in testa alla classifica.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-3

MARCATORI: 23' Sottil (S), 52' Darmian (I), 55' Dzeko (I), 88' Perisic (I)

FIORENTINA: 69 Dragowski; 24 Benassi (65' 29 Odriozola), 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, (84' 7 Callejon), 32 Duncan (84' 91 Kokorin), 18 Torreira (65' 34 Amrabat); 33 Sottil (74' 8 Saponara), 9 Vlahovic, 22 Gonzaléz.

In panchina: 1 Terracciano, 25 Rosati, 4 Martinez Quarta, 14 Maleh, 17 Terzic, 42 Bianco, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (66' 2 Dumfries), 23 Barella (70' 8 Vecino), 77 Brozovic, 10 Calhanoglu (83' 5 Gagliardini), 14 Perisic; 9 Dzeko (70' 7 Sanchez), 10 Lautaro Martinez (83' 32 Dimarco).

In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto Uomo: Zufferli. VAR: Maresca. Assistente VAR: Carbone.

Note

Espulso: Gonzalez (F) al 79esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Skriniar (I), Darmian (I), Gonzalez (F), Calhanoglu (I)

Corner: 4-8

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI FIORENTINA-INTER

94' - FINISCE QUI! L'INTER SI IMPONE DI FORZA AL FRANCHI, FINISCE 3-1!!!

93' - Skriniar vola di testa su cross e manda a lato, poi chiede chiarimenti a Dumfries che col suo movimento lo ha ingannato.

92' - Odriozola bravo nella diagonale difensiva nega il poker a Sanchez mandando in corner.

91' - Ottimo posizionamento di Brozovic, che neutralizza un'azione viola.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

IL GOL DI PERISIC: Azione in verticale micidiale dell'Inter, Gagliardini perfetto nell'inserimento e nel servire un cioccolatino a Perisic che a porta sguarnita firma il tris.

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!!! IVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN PERISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!!

84' - Cambi anche per Italiano: Kokorin e Callejon entrano per Duncan e Bonaventura.

83' - Ammonizione per Calhanoglu, che lascia il campo per Gagliardini. Fuori anche Lautaro, in campo Dimarco.

82' - Lancio di Dzeko per Brozovic che entra in area e calcia trovando Dragowski pronto alla respinta.

81' - Brutto errore dell'Inter in disimpegno, Sanchez aiuta in fase difensiva disinnescando il pericolo.

78' - Sciocchezza clamorosa di Nico Gonzalez che viene espulso! Ammonito da Fabbri, l'argentino, che reclamava il giallo per Bastoni, applaude l'arbitro chiamando platealmente il rosso. La storia non finirebbe lì se non fosse per l'intervento di Calhanoglu.

78' - Scontro fortuito Nastasic-Lautaro, l'argentino dice qualcosa al serbo poi si accascia a terra. Rialzandosi poco dopo.

76' - Dragowski regala palla a Calhanoglu che serve Sanchez. Da posizione ideale, il cileno manda altissimo.

74' - Gonzalez col mancino, pallone sul fondo. Nella Fiorentina, Saponara prende il posto di Sottil.

73' - Cross di Vecino nel vuoto, pallone intercettato da Amrabat.

70' - Inzaghi si affida a Sanchez, catechizzato dal tecnico a bordocampo, e a Vecino: fuori Dzeko e Barella.

69' - Gioco di prestigio di Gonzalez che si invola in avanti, poi grande recupero di Perisic.

68' -Dumfries entra con prepotenza: recupero e assist per Lautaro che viene murato.

66' - Alla fine Darmian lascia il campo tra i fischi: dentro Dumfries.

65' - Grande azione verticale dell'Inter, Barella cerca Lautaro che cicca malamente la palla. Nella Fiorentina Amrabat e Odriozola entrano per Torreira e Benassi.

62' - Bastoni manda in corner un pallone pericoloso. Ammonito Darmian per un brutto fallo su Duncan.

62' - Gonzalez manda ancora per le terre Skriniar, duello perpetuo ormai tra i due.

60' - Cross gettato alle ortiche di Sottil, rimessa Inter.

59' - Rischia Torreira con Lautaro, Milenkovic lo aiuta servendo Dragowski.

58' - Perisic vince un contrasto in area e calcia non inquadrando la porta. Inerzia del match completamente ribaltata.

IL GOL DI DZEKO: Il corner da lui guadagnato lo converte nel gol del raddoppio con un magistrale stacco di testa.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! EDIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOO!!!

55' - Inter più dinamica dopo il gol del pari: Dzeko trova un corner.

IL GOL DI DARMIAN: Bellissima azione innescata da Dzeko bravo a trovare Barella. Lancio per Darmian che dimenticato da Milenkovic colpisce con freddezza trovando un gol pesante. Il Var conferma che è tutto ok.

52' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! MATTEOOOOOOOOOOOOOO DARMIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

51' - Inzaghi prepara i primi due cambi: pronti a entrare Dumfries e Sanchez.

50' - Azione insistita dell'Inter che si converte in ripartenza dei viola, dopo un buon anticipo di Bonaventura.

48' - Sbaglia Lautaro, Vlahovic recupera il pallone poi pecca di egoismo calciando alto con due compagni liberi ai fianchi.

47' - Conclusione dal limite di Benassi, pallone murato dalla difesa. Poi Bastoni guadagna una punizione.

21.53 - Calcio d'inizio della ripresa per la Fiorentina: PARTITI!

21.51 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa. Non ci saranno cambi.

INTERVALLO - La Fiorentina corona con la rete del vantaggio firmata da Sottil un'ottima prima mezz'ora di gara, dove non fa capire proprio nulla all'Inter aggredendola subito altissima e creando diverse occasioni da rete trovando spazi inusitati nella retroguardia nerazzurra. Inter che cresce nell'ultimo quarto d'ora, anche se sempre con qualche brivido di troppo. Prestazione generale da rivedere.

47' pt - Finisce il primo tempo: Fiorentina a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Sottil.

46' pt - Prova Calhanoglu da terra, pallone alto.

45' - Ci sarà un minuto di recupero. Altro tentativo debole di Gonzalez, Handanovic senza problemi.

43' - Fabbri richiama Italiano, che protesta per un duello Brozovic-Torreira a metà campo.

41' - Palla persa sanguinolenta dell'Inter, Bonaventura serve Sottil che tira debolmente. Handanovic blocca.

40' - Dzeko vuole l'uno-due con Lautaro, palla troppo profonda del Toro con Dragowski che para in uscita.

39' - Altro scontro Skriniar-Gonzalez, ha la peggio l'argentino.

37' - Nastasic infila Dragowski su cross di Perisic, ma il pari viola nella propria porta è vanificato dal fuorigioco dello stesso croato.

36' - Veementi proteste di Lautaro per un presunto tocco di braccio di Biraghi, Fabbri non interviene. Il Var lo richiama ma poi lascia correre.

35' - Tentativo dalla distanza di Gonzalez, Handanovic blocca.

34' - Biraghi si fa anticipare da De Vrij e si dispera per l'occasione persa.

30' - Dragowski si supera sulla punizione di Calhanoglu mandando in corner.

29' - Fallo su Lautaro a ridosso dell'area viola, punizione interessante per l'Inter.

27' - Darmian fa a sportellate con Duncan, Fabbri interviene.

24' - Inzaghi reclama per il fallo su Skriniar, il Var però conferma la rete.

23' - Fiorentina in vantaggio! Gol di Sottil! Gonzalez supera Skriniar e vola sulla fascia poi mette in area un pallone solo da appoggiare per il compagno.

21' - Cross di Darmian, Nastasic anticipa Dzeko. Poi Barella perde palla sul pressing di Gonzalez, azione che finisce con Duncan che calcia mandando alto di poco.

18' - Stavolta Skriniar interviene in ritardo su Gonzalez e Fabbri lo ammonisce.

16' - Cross di Perisic troppo su Dragowski che controlla.

13' - Nico Gonzalez punta Skriniar, che col suo solito piedone strappa palla all'argentino.

12' - Ancora un'altra risposta di Handanovic sul tiro angolato di Biraghi. Inizio leonino della Fiorentina.

10' - Rimpallo fortunoso su Vlahovic che calcia a botta sicura, Handanovic con un gran riflesso nega un altro gol ai viola.

9' - Corner sprecato, Calhanoglu sbaglia completamente il cross.

8' - Sbaglia Benassi, Perisic rimette palla per Dzeko. Sugli sviluppi, Barella guadagna un corner.

6' - Prova a uscire l'Inter, Perisic anticipato da Benassi che guadagna rimessa.

5' - Gonzalez prova a ricambiare l'assist per Vlahovic, il serbo non controlla e Handanovic para.

4' - Pressing altissimo della Fiorentina, Inter che non riesce a scavalcare la metà campo. Inizio un po' confuso per De Vrij...

2' - Subito Handanovic! Vlahovic sfugge a De Vrij e mette per Gonzalez che viene fermato dal capitano. Poi Biraghi calcia a lato.

20.48 - Sarà l'Inter a battere il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.46 - I due ex compagni Biraghi e Handanovic a centrocampo per il sorteggio.

20.44 - Arbitri che entrano in campo, seguiti poco dopo dalle due squadre.

20.43 - Colloquio in tribuna tra Marotta e Joe Barone. Chissà che i due non si siano chiariti dopo le schermaglie verbali dei giorni scorsi...

20.42 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, mentre i panchinari prendono posto.

20.40 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo.