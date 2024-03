Entusiasmo a mille e fiducia sono gli elementi che compongono gli oltre 3500 tifosi interisti volati nella penisola iberica per il secondo anno consecutivo. Se lo scorso anno le urne di Nyon avevano riservato all'Inter un viaggio in Portogallo, quest'anno hanno mantenuto la tradizione e non si sono discostate geograficamente di tanto fissando il segnaposto sulla capitale spagnola: Madrid. Una sfida finalmente inedita che non vede grandi precedenti nella storia, nessuno quantomeno nella competizione in questione, che l'Inter mette, se non in discesa ma, su binari favorevoli già all'andata a San Siro. Con il tap-in letale per Oblak di Marko Arnautovic che salva Lautaro e i nerazzurri in generale da un ingenerosissimo 0-0, la squadra di Inzaghi guadagna un gol di vantaggio con il quale si presenta a Madrid: senza spocchia ma con la consapevolezza di vantare una superiorità generale che semina non con tranquillità, ma di certo con fiducia. Al Civitas Metropolitano però i colchoneros sanno trasformarsi e ai 3500 interisti presenti ne danno immediatamente prova sin dalle primissime battute di partita, propiziata proprio dai padroni di casa, nei primi giri d'orologio più freschi e aggressivi degli ospiti. Morata, Griezmann e un acceleratissimo Samuel Lino suonano qualche squillo che fa rabbrividire di tanto in tanto i nerazzurri, ma a tenere in caldo il vantaggio degli italiani è Yann Sommer che si appollaia su quell'1-0 come fosse una chioccia sui suoi pulcini. Nerazzurri che non rimangono a guardare e dopo un primissimo approccio diverso da quanto predicato da Dimarco alla vigilia, ovvero aggressivo e immediatamente a trazione anteriore, la prima occasione la crea, ma anche la spreca, Denzel Dumfries.

L'olandese, probabilmente eccessivamente avido, anziché tentare di servire Lautaro prova a superare Oblak ma con scarso risultato. Finale da dimenticare anche per il tentativo dalla distanza di Lautaro che trovan prima la deviazione di Witsel, poi i guantoni dell'estremo difensore sloveno. Non c'è due senza tre... dicono! Ma dicono male perché l'Inter confuta il detto: dopo due occasioni scivolate via, la squadra di Inzaghi non manca l'appuntamento al terzo tentativo. Lautaro apre lo spazio, un meraviglioso Nicolò Barella serve dalla sinistra un altrettanto ottimo Federico Dimarco che fa irruzione in area e, approfittando della dormita della difesa rojiblanca che si lascia sorprendere spalancando le porte di casa, beffa il portiere sloveno e sottoscrive il gol del (doppio) vantaggio nerazzurro. Ma i milanesi non fanno in tempo ad esultare che l'Atleti si risveglia e fa ciò che gli riesce meglio tra le mura dell'ex Wanda e reagiscono immediatamente con la rete di Antoine Griezmann che spiazza Bastoni e Sommer riportando di forza in pari il risultato della serata. Pareggio che instilla energie ai padroni di casa che concludono la prima metà di gioco con le redini del match in mano.

Pallino del gioco che resta nelle mani dei rojiblancos anche nell'immediata ripresa e a rendersi pericolosi per primi sono proprio gli uomini di Simeone che al 51esimo impegnano, con Griezmann, per la prima volta del secondo tempo Sommer, che però questa volta non si fa beffare e blocca in due tempi. L'Inter non resta a guardare e seppur con difficoltà riesce a svincolarsi dalla fitta pressione dell'Atletico e guadagna metri col passare del tempo, senza però riuscire a imbottigliare i madrileni con lo stesso ermetismo dell'andata. Continue incursioni e attenti anticipi dei padroni di casa, coadiuvati dalle imprecisioni degli italiani, talvolta rei di andare a memoria con una selfconfidence che gioca qualche scherzo di troppo, mandano in riserva gli uomini di Inzaghi costretti ad appellarsi ad una resilienza difensiva inedita fino a questo momento. Straordinaria sofferenza e grande spirito di sacrificio alla quale l'Inter è costretta dal grande intuito e studio di Simeone che rispetto a San Siro riesce a tendere una trappola dalle maglie ancora più strette i vice-campioni d'Europa, oltre che a trovare anche la complicità dei nerazzurri, talvolta poco lucidi nei passaggi nelle scelte. Lucidità questa in esagerata scarsità anche per Marcus Thuram che ad un quarto d'ora dal 90esimo, dopo aver ricevuto un gran pallone servito da Lautaro, a tu per tu con Oblak si lascia sopraffare dall'emozione e spara un tiro di potenza, buono forse nel rugby, sprecando una clamorosa occasione per la squadra di Inzaghi che finisce col farsi imbottigliare in area piccola per due lunghissimi e infiniti giri d'orologio. Assedio che Lautaro spezza riuscendo a scappare dalla zona rossa-bianca innescando una ripartenza che però Barella vanifica con una conclusione che Oblak para con facilità. Due errori su due che rischiano di essere fatalmente letali su un tiro di Depay che finisce miracolosamente sul palo. Fortuna che assiste l'Inter sul tiro dell'olandese, ma solo sul primo, sul secondo tentativo dell'ex Barcellona che sfugge a De Vrij e inchioda Sommer: 2-1 Atleti e via di supplementari.

Una manna dal cielo di Madrid che piove sui padroni di casa che hanno a disposizione trenta minuti in più per poter tentare il colpaccio, approfittando delle energie sempre più in rosso dell'Inter. Praticamente distrutta, la squadra di Inzaghi non riesce a trovare linfa vitale che la rinfranchi neanche con i primi cambi. E anche nei supplementari Thuram non trova la porta facendo un ennesimo regalo alla squadra di casa che torna pericolosa con un Depay indemoniato ma clemente. Primo tempo supplementare che, eccezion fatta per le due sopraccitate occasioni di Marcus e Memphys, non trova grandi espisodi degni di nota, eccezion fatta per l'ingresso in campo di Sanchez che rende ai suoi un tantino di smalto, ritmo e coraggio, venuti meno nelle ultime battute. Ed è proprio il cileno il più in forma del secondo tempo supplementare, senza dubbio il migliore dei lombardi, arrivati più volte nelle zone di Oblak grazie proprio al Niño Maravilla, bravo a innescare tutte le controffensive degli interisti dal 102esimo in poi. Verve e voglia non bastano all'Inter né all'Atletico e con l'aumentare della fatica aumentano anche i giri d'orologio fino ad esaurimento scorte e il verdetto è rimandato alla lotteria dei rigori. Appuntamento non tra i preferiti dell'Inter, storicamente sfortunata dagli undici metri, trend che neppure l'Inter dei record di Simone Inzaghi riesce ad invertire: a sbagliare dal dischetto sono in tre, al cospetto dell'unico errore dei colchoneros. Sanchez, Klaassen e Lautaro fanno sanguinare i vice-campioni d'Europa, beffati da una remuntada che i madrileni, non senza fatica, sono riusciti a completare.

