Il 2024, nelle intenzioni di Marko Arnautovic, vuole essere l'anno della svolta. E non solo per quel che riguarda la sua avventura all'Inter: l'attaccante austriaco è pronto infatti a lanciare una nuova iniziativa in ambito imprenditoriale. Dopo che nel 2020 ha lanciato una produzione di gin e vodka 'Arnautovic Premium Spirits' che vantano ora numerosi riconoscimenti, quest'anno Arnautovic entrerà nel mondo dei cosmetici con la sua linea 'The Rogue Gentleman'. Ma non solo: Arna è anche entrato nello staff della piattaforma 'Originals4Fans', che consente ai fan di avvicinarsi ai propri idoli come mai prima d'ora.

In cosa consiste questa sua affiliazione lo spiega il diretto interessato: "I tifosi avranno la possibilità di ricevere da me le maglie, di parlarmi al telefono o di prendere un caffè con me. Questa piattaforma crea qualcosa di unico, quindi posso e voglio restituire qualcosa ai miei fan". I tifosi potranno usufruire di questa iniziativa cliccando sul link nella biografia di Marko Arnautovic sui social media, appena sarà reso disponibile, o registrandosi sul sito.

