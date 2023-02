C'è stato anche lo zampino di Marko Arnautovic (oltre che a quello di Ionut Radu...) sullo scudetto cestinato dall'Inter nella passata stagione. L'austriaco, in rete in quel famoso Bologna-Inter della scorsa stagione, torna su quel match parlando davanti alle telecamere di DAZN: "Dopo l'1-0 di Perisic io pensavo che ancora una partita magari come all'andata, questo 6-1... Non possiamo fare una partita così. Io non sono un giocatore che fa regali - prosegue l'ex nerazzurro -. Io voglio vincere sempre, dentro il campo non c'è amicizia".