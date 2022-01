Argentina, Correa e Lautaro convocati per i match con Cile e Colombia

Otto i giocatori della Serie A presenti nella lista di Scaloni per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022

Ci sono anche i nomi dei due attaccanti dell'Inter Joaquin Correa e Lautaro Martinez nella lista dei convocati del ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni per le sfide che vedranno l'Albiceleste opposta a Cile e Colombia nei match validi per le qualificazioni al Mondiale 2022, in programma nella notte di venerdì 28 gennaio e mercoledì 2 febbraio. La colonia di rappresentanti della Serie A comprende anche Juan Musso (Atalanta), Nahuel Molina (Udinese), Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez (Fiorentina) e Paulo Dybala (Juventus).