Ospite di Sky Sport, il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli Agomeri ha ricordato di quando portò Carlos Augusto a Monza dal Brasile, quando gestiva il mercato biancorosso: "Al Monza eravamo fermi per via del Covid e ancora in Serie C. Da casa continuando a fare telefonate mi era stato detto di questo ragazzo che poi ho scoperto che anche la Roma era interessata ma non poteva prenderlo perché aveva esaurito il posto degli extra-comunitari. Andando sempre più a fondo ho iniziato il martellamento al dottor Adriano Galliani per andare avanti su di lui e alla fine mi ha seguito su questo acquisto. Quello che mi aveva più colpito era l'intervista di un allenatore brasiliano che lo aveva definito il terzino più europeo del Brasile. Le visite mediche le ha fatte in Croazia allenandosi i primi giorni con la Dinamo Zagabria perché all'inizio poteva fare solo da turista".

Per l'ex Corinthians, ora, la grande avventura all'Inter: "È una grandissima soddisfazione, ma non sono sorpreso. Ha dimostrato in questi anni di essere un grandissimo calciatore. Ha fatto bene in Serie B ma soprattutto l'anno scorso in Serie A. Ha una mentalità straordinaria ma soprattutto delle doti atletiche e tecniche che sono da top club. Non mi meraviglia e sono molto contento per lui. Carlos ha una capacità e duttilità nel ruolo, può giocare da terzo o da quinto completandosi con Federico Dimarco. Può dare in fase realizzativa qualcosa in più all'Inter perché ha la capacità di chiudere l'azione".

