Agoume: “All’Inter ho fatto progressi. Io e il club abbiamo un progetto comune”

Il centrocampista francese in prestito al Brest spiega il piano condiviso con il club nerazzurro

"Non credo di essere andato troppo presto a Milano, ma penso di aver preso la decisione giusta. In ogni caso, se potessi indietro, lo rifarei". Lucien Agoume è felice della scelta di sposare l'Inter e non ha rimpianti, come ribadisce nell'intervista concessa a Le Telegramme: "Allenarmi con grandi giocatori e allenatori mi ha aiutato molto in queste due stagioni - assicura il centrocampista francese, ora in prestito al Brest -. Ho fatto molti progressi all’Inter, ho lavorato molto a livello tattico e ho preso anche qualche chilo a livello muscolare. Io e il club abbiamo un progetto comune: quest'anno c'è un prestito, cercheremo di fare in modo che vada bene per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Voglio dimostrare cosa posso fare".