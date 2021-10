Ag. Bastoni: “Vuole solo l’Inter. Newcastle? Ha firmato un contratto da poco”

Le parole di Tullio Tinti: "Raspadori via a gennaio? Per il momento non ci sono le prospettive ma nel calcio può succedere di tutto"

Alessandro Cavasinni

L'agente Tullio Tinti, intervistato da TMW, ha parlato della situazione contrattuale di Alessandro Bastoni.

I tifosi dell'Inter devono preoccuparsi per Bastoni?

"Ha firmato un contratto poco tempo fa. Il Newcastle non l'ho ancora sentito, mi auguro che mi chiami, ma Bastoni per ora ha la maglia dell'Inter addosso ed è felicissimo in nerazzurro".

Come vede la situazione societaria in casa Inter?

"Le società sono delle aziende e devono fare i conti com'è giusto che sia. La proprietà ha avuto problemi e o vendeva o si arrangiava in qualche modo, come ha fatto. Se dovesse essere messo sul mercato Bastoni valuteremo, ma abbiamo firmato un contratto e lo vogliamo rispettare. Vuole restare solo all'Inter, tifa per questa squadra fin da bambino: è un problema che non esiste".

Raspadori è stato vicino a una big in estate?

"Le notizie non sono sempre vere e a Carnevali fa gioco dire certe cose. Non è stato un mercato facile ma il ragazzo vuole giocare a Sassuolo e fare tutti i passaggi giusti. Parliamo di un ragazzo intelligente che non sbaglia una virgola. Via a gennaio? Per il momento non ci sono le prospettive ma nel calcio può succedere di tutto. Sono i club a decidere se cedere o meno, dobbiamo smettere di pensare che sono i procuratori a decidere".