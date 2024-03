Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, l'ex Inter Daniele Adani ha commentato la giornata di Serie A che si concluderà stasera con Lazio-Udinese, rispondendo anche sull'Inter: "Quello che penso io è che è normale rifiatare dopo tutte le partite vinte nel 2024 e l’impegno alle porte contro l’Atletico Madrid. È vero, l’Inter non ha fatto le ultime due partite in maniera brillante, ma sono state due prove di forza. Ci sono state cose positive che sono venute fuori come il bel gol di Asllani contro il Genoa, azione meravigliosa. Il gol da terzo a terzo di Bisseck…".