Adani: “Inter in due mesi ha ribaltato pronostici. Juve gioca calcio scandaloso”

Poi un'aggiunta in termine di paragone con la truppa di Inzaghi: "Quando Zielinski segnò all'Inter, i nerazzurri si trovavano a -10"

Molto duro Lele Adani nei confronti della Juventus durante la Bobo Tv in onda sulle frequenze di Twitch: "È uno scandalo del calcio, fa zero tiri in porta a San Siro con tutti i giocatori di qualità che ha nel proprio organico. Non è ammissibile, non è mai accaduto nella sua storia. Dopo due terzi di campionato si trova a faticare per arrivare quarta. Adesso, con Vlahovic, deve arrivare in semifinale di Champions League, altro che quarto posto fatto passare come impresa!".