Adani: “Inter e Atalanta fanno calcio totale. Onana il futuro, ma Handa è top”

L'ex difensore: "Punto sull'estro di Sanchez. E occhio a Vidal, che può ancora dare tanto"

Alessandro Cavasinni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani parla approfonditamente della partita di stasera tra Atalanta e Inter. "Pur con sfumature diverse, Atalanta e Inter giocano un calcio totale, nel senso che tutti e 22 in campo partecipano alla manovra in modo attivo".

E allora Lele, cominciamo proprio dai due portieri.

"Handanovic non lo considero solo un portiere, ma un difensore aggiunto in fase d’impostazione. È stato bravissimo a rivoluzionare il proprio modo di giocare già con Spalletti, migliorando moltissimo con i piedi. In più, è il leader dello spogliatoio".

Gli anni però passano per tutti e l’Inter ha già preso Onana.

"Portiere per il futuro, altrettanto bravo nel trattamento palla. Ma io ancora non riesco a immaginare l’Inter senza Handanovic tra i pali e non sono affatto sicuro che lo sloveno farà da chioccia al nuovo arrivato. Lo vedo ancora fondamentale".

I portieri sono il primo tassello della costruzione dal basso: quella dell’Inter è la migliore della Serie A?

"Assolutamente sì. E sarà una delle chiavi della partita di stasera, perché davanti c’è l’Atalanta, una delle squadre che pressa di più, a ritmo alto e corre sempre in avanti".

Ci spieghi...

"Nel primo possesso, l’Inter abbassa spesso due centrocampisti, Calhanoglu e Brozovic, con Skriniar e Bastoni che al contempo si allargano, quasi fossero dei terzini e non dei centrali. L’Atalanta è abituata a giocare uomo contro uomo, quindi De Roon e Freuler seguiranno i mediani avversari, avanzando di molto, ma se al contempo i due esterni d’attacco non coprono il giro palla, restando troppo alti, l’Inter si troverebbe in vantaggio numerico sulle fasce, aprendosi il campo davanti".

Travestiamoci da Inzaghi: come la batto la Dea?

"Se gioca Sanchez, come pare, puntando sull’estro del cileno, al costo di vederlo sbagliare qualche palla di troppo. Alexis non sarà un titolare, ma è il giocatore dell’Inter con più colpi, al netto dell’importanza di Lautaro e Dzeko. Se poi quest’ultimo vince il duello con Demiral, Sanchez potrebbe avere lo spazio per inventare...".

Quali potrebbero essere stasera gli accorgimenti in corsa decisivi?

"L’Inter ha una rosa profonda. Correa è una riserva di lusso, chiunque stia fuori tra Lautaro e Sanchez può entrare e incidere. Poi Vidal, che in 20’ può ancora dare tanto e non dimentico Dimarco o Dumfries, dovesse giocare Darmian. L’Atalanta ha qualcosa meno, ma Pessina può essere importante, Koopmeiners è un giocatore che abbina sostanza e qualità e può essere importante per gestire pressing e possesso nelle fasi finali del match".