Adani: “Inter, accompagnamento moderno. Bastoni rifinisce da centravanti puro”

La squadra di Inzaghi è "diversa" da quella di Conte: "Ha molte più varianti e creatività"

L'Inter di Simone Inzaghi che ha sconfitto 0-3 all'Olimpico la Roma è "diversa" nel gioco da quella di Antonio Conte. È il concetto espresso da Lele Adani nello studio di '90esimo minuto', in onda come ogni domenica su Rai 2. "Ha molte più varianti, più creatività, è lasciata più libera negli interpreti di inventare". Sul gol del raddoppio ai giallorossi spiega: "C'è una giocata di Bastoni in questi 20 tocchi finalizzati da Dzeko. Bastoni parte da dietro, dribbla da ultimo uomo in mezzo a due ed è quello che rifinisce da centravanti puro, è già in area di rigore e dà la palla a Calhanoglu che la scarica a Dzeko. C'è una creatività, un modo di interpretare, un accompagnamento cambiando le posizioni che è molto moderno".