Adani: “Avevo criticato il mercato dell’Inter, ma ora la vedo diversamente”

L'ex difensore nerazzurro, ora apprezzato opinionista, fa le carte alla nuova Serie A dopo un mercato complicato

"Abbiamo perso il portiere (Donnarumma), il difensore centrale (Romero), l’esterno (Hakimi), il centrocampista (De Paul), l’attaccante (Lukaku) migliori della scorsa stagione e un fenomeno da 5 Palloni d’oro (CR7). Per il resto tutto bene...". Daniele Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non fa sconti e analizza a suo modo il mercato appena finito per quanto riguarda la Serie A.