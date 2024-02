"Grazie per essere presenti in questo momento particolarmente orgoglioso e felice per me". Comincia così l'intervento di Beppe Marotta dal palco della Sala del Cenacolo del Centro Studi Grande Milano dopo aver ricevuto il riconoscimento 'Grandi Guglie della Grande Milano'.

"Devo dire che fortunatamente ho vinto parecchio e quindi sono abituato anche a ricevere tanti premi, ma un significato così importante come quello che rappresenta il riconoscimento che ho ricevuto stasera sicuramente credo che sia tra i più importanti della mia vita - ammette l'ad dell'Inter -. Me lo terrò molto stretto perché essere una guglia nel Centro Studi di Milano rappresenta intanto l'essere protagonisti di Milano, una città assolutamente importante e tra le più importanti del mondo non solo nello sport ma nella cultura, nell’arte e nell’imprenditoria. Per me rappresenta un grande motivo d’orgoglio. Lo è anche riceverlo nel Centro Studi perché rappresenta un generatore di grandi valori che mi hanno accompagnato nella vita professionale. Anche stasera è stato utilizzato l’aggettivo 'vincente' molto spesso perché è vero che ho vinto tanti titoli ma spero anche che questo 'vincente sia ad abbinare all’essere uomo, al fatto di aver fatto crescere tanti ragazzini. L’aspetto del mio lavoro non è solo quello di gestire un squadra in campo, ma di far crescere tanti ragazzini e nell’Inter ne abbiamo quasi 700. Purtroppo non tutti diventeranno professionisti nel calcio, ma saranno uomini del domani e quindi noi abbiamo un compito e un dovere di farli crescere in modo sano dal punto di vista sportivo e soprattutto inculcare loro i valori più importanti della vita. Questo credo che sia uno dei compiti assolutamente più importanti per me. Oggi è un’assunzione di responsabilità ricevere questo premio, per me significa da oggi cercare ancora di più di restituire al territorio quello che io ho avuto nella mia vita, dove sono in debito con tutti. Ho ricevuto molto, la mia fortuna è stata quella di incontrare uomini e donne che mi hanno aiutato a crescere nel modo giusto. È giunto il momento, all’età di quasi 67 anni, di poter davvero restituire tutto quello che io ho ricevuto e quindi questo premio è di stimolo perché possa incrementare ancora di più. C’è tanto da fare anche nello sport che non deve essere solo un fenomeno di risultati o di sconfitta ma deve essere anche visto come un fenomeno di aggregazione e sociale all’interno del quale ci sono tantissimi valori che vanno spesi, consumati. Ringrazio tutti per questo riconoscimento, per me lo stimolo per fare ancora meglio".

