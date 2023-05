Il Manchester City giocherà formalmente la finale in casa, ma l'Inter avrà il diritto di scendere in campo a Istanbul con la sua prima maglia la sera della finale di Champions League. La UEFA è pronta a dare il suo placet all'impiego della maglia nerazzurra alla squadra di Simone Inzaghi, mentre il City, che sceglie per primo, giocherà con la consueta divisa Skyblue. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport: in caso di pollice verso, l'Inter avrebbe giocato con la terza divisa, il completo giallo. Invece, Romelu Lukaku e compagni potranno difendere i colori della Beneamata come fecero Diego Milito e soci nella leggendaria sera di Madrid del 2010.

