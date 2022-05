Quarto confronto stagionale fra Juventus e Inter, il secondo con in palio un trofeo fondamentale per la stagione di entrambe. Dopo la Supercoppa alzata a San Siro dai nerazzurri, Inzaghi e Allegri si affidano agli uomini migliori nella finale di Coppa Italia di scena all'Olimpico di Roma. Consueto 3-5-2 per l'Inter, che in difesa davanti ad Handanovic gioca con D'Ambrosio alla destra di De Vrij e Skriniar alla sinistra (solo panchina per Bastoni ancora non al meglio). A centrocampo Darmian è preferito a Dumfries sulla destra, a sinistra come sempre c'è Perisic. Barella, Brozovic e Calhanoglu schierati in mezzo al campo, in attacco si riforma il tandem Lautaro-Dzeko. Bianconeri con il 4-2-3-1: tra i pali Perin, portiere di Coppa, linea difensiva con Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. In mediana Zakaria affianca Rabiot, in avanti Cuadrado, Dybala e Bernardeschi agiscono a supporto dell'unica punta Vlahovic.

D'Ambrosio sguinzagliato a destra è una delle armi per sorprendere la Juve in avvio di match. I bianconeri si difendono corti e serrati per tappare ogni linea di passaggio, ma sugli sviluppi del primo corner dell'incontro in favore dell'Inter al 7' la squadra di Allegri rimane arroccata in area e nessuno si fa carico dell'uscita su Barella, il quale dopo lo scarico di Brozovic ha tutto il tempo e lo spazio per mirare all'angolino e da fuori battere Perin, ostruito nella visuale dal manipolo di uomini davanti a sé. Indecisi nell'azione Bernardeschi e Zakaria, che ritardano nella chiusura anche perché preoccupati dall'immediato inserimento dello stesso Brozovic, mentre Barella si libera agilmente di un pigro Cuadrado accentrandosi e sfoderando il destro che vale l'1-0 all'Inter. La Juve alza baricentro e pressing con Dybala in marcatura fissa su Brozovic, Handanovic è costretto alla soluzione diretta verso Dzeko, ma l'anticipo intelligente di Chiellini avvia l'immediata ripartenza che porta alla prima grande palla gol per i bianconeri, con il portiere sloveno che deve compiere il miracolo sul mancino di Vlahovic deviando con la mano in corner. La squadra di Allegri prende in mano il pallino del gioco con un giropalla che si appoggia sui movimenti fluidi tra le linee di Cuadrado, Dybala e Bernarderschi, mentre Vlahovic fatica a destreggiarsi nella gabbia difensiva nerazzurra, che ha la meglio grazie soprattutto all'ottimo lavoro svolto in marcatura da De Vrij. Stesso copione sul fronte opposto con i tentativi di sponda di Dzeko e Lautaro spesso disinnescati da De Ligt e Chiellini, ma la difesa bianconera al 41' deve fare a meno di Danilo per forfait: Allegri opta per la carta Morata e una Juve ancora più offensiva, con Cuadrado che indietreggia nel ruolo di terzino, Bernardeschi dirottato sulla trequarti di destra e lo spagnolo neo entrato a sinistra.