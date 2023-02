Mentre il Napoli scappa a più 16 e il Milan risale a meno 2, l'Inter ha l'ultima parola sulla 22esima giornata di Serie A nel posticipo di Marassi contro la Samp. Inzaghi effettua qualche modifica al solito undici dei nerazzurri, schierati nel consueto 3-5-2: in difesa davanti a Onana tocca a De Vrij con ai lati Skriniar e Acerbi. A centrocampo Darmian sulla destra e Gosens sulla sinistra, in mezzo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco si rivede dal 1' la LuLa con il rientro di Lukaku al fianco di Lautaro. Partono dalla panchina Brozovic, Dimarco e Dzeko. Scelte quasi obbligate per Stankovic, alle prese con l'emergenza in difesa: nel 3-4-1-2 della sua Samp, l'ex Murillo forma la retroguardia insieme a Nuytinck e Amione. Zanoli, Cuisance, Winks e Augello sulla linea dei centrocampisti, in avanti Djuricic gioca alle spalle del tandem Gabbiadini-Lammers.

Bastano 85 secondi a Lukaku per bussare alla porta della Samp: Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella saltano lo schermo della Samp con il palleggio, dal 23 palla per Big Rom che protegge e si gira impegnando subito nella doppia parata in corner Audero. I padroni di casa guadagnano metri affidandosi alle sponde di Lammers, che tiene botta nel duello fisico con Skriniar, mentre Augello costringe agli straordinari in difesa Darmian. Sul ribaltamento di fronte Lukaku, posizionato sempre a destra rispetto a Lautaro e spesso preso in cura da Nuytinck, chiama palla spalle alla porta e poi cambia lato con la sventagliata a innescare Gosens. Le due squadre, che in fase di non possesso attivano il pressing a tutto campo, in attacco provano a risolvere il match anche con i tentativi da fuori: da una parte il destro di Calhanoglu si spegne sul fondo, dall'altra il mancino di Cuisance è centrale per Onana. Di stampo rugbistico l'azione che al 20' porta al tiro prima Lautaro che però cicca, poi Darmian il cui destro finisce alto, con Lukaku ancora a fare da perno a centro area proteggendo palla e invitando all'inserimento Barella e compagni. Skriniar da una parte e Acerbi dall'altra quando possono si sganciano per dare manforte alla manovra offensiva, che però sbatte contro il muro doriano una volta arrivata sulla trequarti. Al 33' bella trama degli uomini di Stankovic con Gabbiadini che si allarga a destra attirando nella trappola Gosens e Acerbi, l'esterno si dimentica di Zanoli che servito dal compagno mette in mezzo per il colpo di tacco di Lammers, facile per Onana. Sul finire del primo tempo scoppia la polemica in campo tra Lukaku e Barella: il 23 sbraccia e urla dopo l'ennesima giocata errata sulla sinistra di Gosens (cross verso il portiere con quattro giocatori nerazzurri ben appostati in area), Big Rom ripiega a centrocampo e poi a gioco fermo va in difesa del tedesco: "Basta, non si fa così".