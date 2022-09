Come previsto, rispetto al derby Simone Inzaghi ha messo decisamente mano alla formazione titolare dell'Inter in una serata particolarmente impegnativa come l'esordio in Champions contro il Bayern Monaco, non certo una passeggiata di salute. Oltre all'avvicendamento in porta (André Onana al posto di Samir Handanovic), resta fuori uno dei punti di riferimento, Nicolò Barella, per far posto a Henrik Mkhitaryan, che ha ben impressionato contro il Milan proprio subentrando al numero 23 nerazzurro. Stesso discorso per Edin Dzeko al posto di Joaquin Correa: nel bosniaco il tecnico piacentino cerca un regista avanzato che possa favorire l'attacco alla profondità dei compagni, difendendo e smistando il pallone. Riposo anche per Stefan de Vrij, sostituito da Milan Skriniar al centro della difesa con Danilo D'Ambrosio braccetto destro, per garantire maggiore freschezza e rapidità a un reparto che non ha ben figurato sabato scorso, soprattutto alla luce delle caratteristiche degli attaccanti avversari. L'altro colpo di scena è l'esordio di Robin Gosens dal primo minuto, evidentemente ritenuto ideale per sfruttare gli eventuali limiti della difesa bavarese, tendente a salire molto e lasciare qualche metro di troppo a chi ha gamba.

Dall'altra parte il temibile Bayern di Julian Nagelsmann, che dopo aver perso Robert Lewandowski ha optato per un cambio di filosofia offensiva: niente numero 9, ma molti jolly in attacco che sappiano variare spartito, alternarsi nelle varie zone e non dare punti di riferimento. Il classico 4-2-fantasia con la linea a quattro difensiva composta dai terzini Benjamin Pavard e Alphonso Davies e i due centrali Mathjis de Ligt e Lucas Hernandez, fratello di Theo e preferito a Dayot Upamecano per avere un centrale veloce al fianco dell'olandese. Davanti, la diga Joshua Kimmich-Marcel Sabitzer a protezione dei vari Sadio Mané, Leroy Sané, Kingsley Coman e uno degli attaccanti tattici migliori dell'ultimo decennio, Thomas Mueller.

Sin dai primi minuti è la squadra ospite a tenere il pallino del gioco, cambiando spesso fronte di gioco con Sané e Coman che vanno spesso dentro al campo per creare superiorità. Difensivamente, nerazzurri parecchio corti con i tre reparti in meno di 30 metri e gli esterni che compongono una linea arretrata a cinque. Il Bayern in fase di copertura fa molta densità a centrocampo e alza subito il pressing sui portatori di palla, impedendo a Marcelo Brozovic e compagni di avere tempo per pensare. Per questo, quando il palleggio diventa farraginoso, l'Inter cerca il lancio lungo per Dzeko (il principale 'creatore' di gioco) soprattutto con Onana che non perde un secondo. Questo il canovaccio, in cui ogni tanto le squadre divagano cercando la verticalità rapida ove possibile.