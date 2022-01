Conte dribbla su Lukaku: “Grande affetto per lui ma non parlo di giocatori di altri”

L'allenatore degli Spurs non cede: nessun commento dopo le forti parole di Big Rom

Dopo il pari contro il Southampton, torna alla vittoria il Tottenham di Antonio Conte che vince in casa del Watford di Claudio Ranieri. Al termine della gara, l'ex allenatore dell'Inter, intervistato da Sky Sport, è stato interpellato anche sulle forti dichiarazioni di Lukaku di qualche giorno fa. Domanda che astutamente il leccese glissa: "Romelu è giocatore di un'altra squadra, sapete l'affetto che ho per lui però non parlo di giocatori di altre squadre anche se ho un grandissimo affetto nei suoi confronti e quello ci sarà sempre".