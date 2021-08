Ivan Cordoba compie 45 anni: gli auguri dell’Inter sui social

Il colombiano è nato l'11 agosto 1976

Nei giorni in cui Romelu Lukaku lascia l' Inter e Lionel Messi il Barcellona per accasarsi al PSG dopo 21 anni, compiono gli anni due bandiere nerazzurre. Ieri era il turno di Javier Zanetti , oggi quello di Ivan Cordoba , nato l'11 agosto 1976.

Il club non ha perso occasione per fare gli auguri via Facebook al colombiano con la foto di un'esultanza e un "Buon compleanno" accompagnato dai colori nerazzurri.