Accadde oggi, nel 2009 l’Inter annuncia Wesley Sneijder

Un anniversario sicuramente molto piacevole per il ricordo e la memoria del tifo nerazzurro

Un timbro nella storia dell'Inter. Il trequartista Wesley Sneijder è stato uno degli artefici del magistrale capolavoro che ha portato la truppa di Mourinho a realizzare il Triplete nel 2010. Il 28 agosto 2009 la società annunciò l'acquisto del dieci olandese, poi conosciamo tutti in modo limpido e brillante, oltre che con tanto orgoglio, in che modo l'avventura è proseguita! Ricorre dunque un anniversario a cui il popolo nerazzurro non può far altro che essere fortemente legato e affezionato.